Arcidiocesi di Baltimora in bancarotta, la pedofilia negli USA L'arcidiocesi di Baltimora ha dichiarato bancarotta prima dell'entrata in vigore di una nuova legge che permette alle vittime di preti pedofili di far causa. Il ricorso al Chapter 11 protegge la diocesi dai debitori e permette di risarcire le vittime. Un giudice si occuperà della riorganizzazione della arcidiocesi.