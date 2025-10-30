Archiviate le accuse di violenza per La Russa jr e amico

Si chiude con l'archiviazione l'indagine in cui Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e l'amico dj Tommaso Gilardoni erano accusati di violenza sessuale. La gip di Milano Rossana Mongiardo, accogliendo la richiesta dell'aggiunta Letizia Mannella e della pm Rosaria Stagnaro, ha archiviato l'inchiesta nata dalla denuncia di una 22enne su presunti abusi nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. I due giovani restano imputati in udienza preliminare per revenge porn in merito a due episodi distinti di "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" su quella notte, senza il consenso della ragazza.