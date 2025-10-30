'Archiviare la Russa jr è contro la mia dignità di donna'

Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
Ultima ora
30 ott 2025
La ragazza che ha sporto denuncia: "Non intendo fermarmi qui"

"Questo provvedimento è contro la mia dignità di donna, è contrario alla realtà dei fatti e alle dichiarazioni dei testimoni ed è contrario alle intercettazioni e alle prove in mano al mio difensore. Al quale ho già conferito un nuovo mandato per la corte di Bruxelles. Non ho intenzione di fermarmi qui". Lo ha detto al suo avvocato, Stefano Benvenuto, la 22enne che ha denunciato di essere stata violentata da Leonardo Apache La Russa e dall'amico dj, in merito al provvedimento di archiviazione dell'indagine in cui i due rispondevano di violenza sessuale.

