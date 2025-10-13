Araghchi, 'l'Iran non interagirà con gli aggressori'

Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran ha deciso di non partecipare al vertice di Sharm el-Sheikh sulla pace a Gaza. "Pur favorendo l'impegno diplomatico, né il presidente Masoud Pezeshkian né io possiamo interagire con le controparti (americane), il cui paese ha attaccato l'Iran durante la guerra Iran-Israele di giugno, e continua a minacciarci e sanzionarci". In un post su X Araghchi ha aggiunto: "L'Iran accoglie con favore qualsiasi iniziativa che ponga fine al genocidio israeliano a Gaza, garantisca l'espulsione delle forze di occupazione e difenda il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione".