Domenica 12 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gaetano MaranzanoBonus casa in manovraGuerra in UcrainaPatrimonio Diane KeatonBallando con le stelle Crollo bitcoin
Acquista il giornale
Ultima oraAraghchi, 'l'Iran non interagirà con gli aggressori'
13 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Araghchi, 'l'Iran non interagirà con gli aggressori'

Araghchi, 'l'Iran non interagirà con gli aggressori'

'Non parteciperemo al vertice di Gaza'

'Non parteciperemo al vertice di Gaza'

'Non parteciperemo al vertice di Gaza'

Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran ha deciso di non partecipare al vertice di Sharm el-Sheikh sulla pace a Gaza. "Pur favorendo l'impegno diplomatico, né il presidente Masoud Pezeshkian né io possiamo interagire con le controparti (americane), il cui paese ha attaccato l'Iran durante la guerra Iran-Israele di giugno, e continua a minacciarci e sanzionarci". In un post su X Araghchi ha aggiunto: "L'Iran accoglie con favore qualsiasi iniziativa che ponga fine al genocidio israeliano a Gaza, garantisca l'espulsione delle forze di occupazione e difenda il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Gaza