Approvata legge per benefici alle vittime di cedimenti infrastrutturali

Via libera definitivo della commissione Ambiente della Camera alla proposta di legge per il riconoscimento di benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. Il testo, approvato all'unanimità in sede legislativa, è legge. Nato dopo il crollo del Ponte di Genova prevede, tra l'altro, l'istituzione di un fondo con una dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.