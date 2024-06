Approvata la mozione di FdI, 'riscuotere i debiti di Salis'

Il Consiglio regionale della Lombardia impegna il presidente Attilio Fontana a sollecitare Aler "ad avviare immediatamente le procedure legali" per il recupero del presunto credito vantato nei confronti di Ilaria Salis per occupazione abusiva di case popolari, includendo "il ricorso al pignoramento dei conti correnti" fino "al completo soddisfacimento del debito accumulato". È stata approvata con 45 voti favorevoli e 19 contrari la mozione di FdI Lombardia. Alcuni consiglieri di maggioranza, come il capogruppo leghista Alessandro Corbetta, hanno esposto cartelli con scritto 'occupare non è un diritto', 'Salis paga l'affitto'.