Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scommesse NbaVideo LouvreOmicidio CollegnoCarlo e Camilla in VaticanoSinner Vienna
Acquista il giornale
Ultima oraApple perde causa in Gb per abuso di posizione dominante
23 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Apple perde causa in Gb per abuso di posizione dominante

Apple perde causa in Gb per abuso di posizione dominante

Su gestione App Store. Chiesto risarcimento da 1,7 miliardi

Su gestione App Store. Chiesto risarcimento da 1,7 miliardi

Su gestione App Store. Chiesto risarcimento da 1,7 miliardi

Apple ha perso una causa a Londra per abuso di posizione dominante nella gestione del suo App Store. È quanto emerge dal verdetto del Competition Appeal Tribunal (Cat), che ha dato ragione ai querelanti riuniti in una class action i quali in precedenza avevano chiesto al colosso Usa un risarcimento da oltre 1,5 miliardi di sterline (1,7 miliardi di euro).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GiustiziaApple