Apple perde causa in Gb per abuso di posizione dominante

Apple ha perso una causa a Londra per abuso di posizione dominante nella gestione del suo App Store. È quanto emerge dal verdetto del Competition Appeal Tribunal (Cat), che ha dato ragione ai querelanti riuniti in una class action i quali in precedenza avevano chiesto al colosso Usa un risarcimento da oltre 1,5 miliardi di sterline (1,7 miliardi di euro).
