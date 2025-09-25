Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attacco FlotillaNuovo sciopero generaleUcraina RussiaEmanuele Ragnedda 4 ottobre festa nazionale
Acquista il giornale
Ultima oraApple a Ue, 'abrogare legge su concorrenza digitale'
25 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Apple a Ue, 'abrogare legge su concorrenza digitale'

Apple a Ue, 'abrogare legge su concorrenza digitale'

"Ha portato a un degrado dei servizi forniti agli utenti"

"Ha portato a un degrado dei servizi forniti agli utenti"

"Ha portato a un degrado dei servizi forniti agli utenti"

Apple ha chiesto all'Unione Europea di abrogare il Regolamento sui mercati digitali (Dma), la legge entrata in vigore lo scorso anno che mira a porre fine agli abusi di posizione dominante da parte dei giganti della tecnologia. Il gruppo americano, che ha contestato il regolamento fin dall'inizio, sostiene che ha portato a un degrado dei servizi forniti agli utenti e li ha esposti a rischi da cui erano precedentemente protetti. "Il Dma dovrebbe essere abrogato e al contempo verrà adottato uno strumento legislativo più appropriato allo scopo", ha affermato Apple in una comunicazione formale alla Commissione Europea. (ANSA-AFP).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AppleUnione Europea