Applausi in Aula Camera per Fitto. FdI, vittoria per l'Italia

Applausi nell'Aula della Camera per Raffaele Fitto dopo l'intervento del capogruppo del FdI Tommaso Foti. "Quest'Aula si associa alla soddisfazione per la nomina di Raffaele Fitto di vice presidente esecutivo della commissione europea. Una vittoria dell'Italia, del presidente del Consiglio", le parole di Foti. Intervenendo per la Lega in Aula, il deputato Stefano Candiani, ha ricordato come il partito di Matteo Salvini "non sostenga la maggioranza di von der Leyen in Ue ma applaude convintamente la designazione di Fitto, un risultato per il nostro paese di cui essere soddisfatti". Da parte sua il responsabile Esteri del Pd, Peppe Provenzano, sempre in Aula ha augurato buon lavoro a Raffaele Fitto rimarcando al contempo che "nessuna apertura politica ci potrà essere per noi in quella commissione a nazionalismi in Ue".