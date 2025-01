Appello per Cecilia Sala: eurodeputata Salis chiede azione urgente per liberarla dal carcere di Evin

"Non posso fare a meno di ricordare il periodo in cui anch'io fui messa in isolamento in una prigione di un paese straniero, lontano da casa. Le condizioni degradanti e pericolose in cui è detenuta Cecilia nel carcere di Evin a Teheran sono persino peggiori di quelle che ho vissuto a Budapest, e il solo pensiero mi dà i brividi". Lo scrive sui social l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis. "Nel mio caso, il sostegno di tantissime persone è stato fondamentale, indipendentemente dal fatto che condividessero o meno le mie posizioni politiche. È questo il modo giusto di agire: unirsi per combattere l'ingiustizia e difendere la dignità umana. Questa solidarietà non sminuisce - anzi rafforza - quella che dobbiamo a tutti i giornalisti e le persone cui viene tolta la libertà, che rischiano, e a volte pagano con la vita, per raccontare la verità. Dalla Palestina all'Iran, dalla Siria alla Turchia, fino all'Ucraina e alla Russia. Infine, è essenziale ricordare che la vicenda di Cecilia si inserisce in un contesto più ampio, quello dello straordinario movimento sociale 'Donna, Vita, Libertà', che continua a lottare con coraggio, indomito nonostante la feroce repressione. FreeCecilia, libere tutte"

"Di fronte a quanto sta accadendo alla giornalista Cecilia Sala, è indispensabile agire con determinazione, intelligenza ed efficacia. Occorre 'fare in fretta': dobbiamo riportare Cecilia a casa il prima possibile", scrive poi sui social l'eurodeputata di Avs Salis. "A lei, ai suoi affetti e ai suoi colleghi va tutta la mia vicinanza".