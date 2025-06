Appello di Trump contro la seconda sentenza sui dazi bloccati

L'amministrazione Trump si è rivolta ad un tribunale d'appello anche sulla secondo sentenza che aveva bloccato i dazi. Lo riportano i media americani.

Lo scorso 28 maggio la Corte per il commercio internazionale Usa ha dichiarato per la prima volta illegali le tariffe imposte dal tycoon. Il giorno dopo una corte federale di Washington ha emesso una seconda sentenza in materia stabilendo che quei dazi non rientravano nei poteri del presidente ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act, una legge volta ad affrontare minacce "insolite e straordinarie" durante le emergenze nazionali.

La prima sentenza era stata ribaltata da una corte d'appello il giorno dopo, contro la seconda il dipartimento ha presentato un ricorso d'urgenza oggi. Quest'ultima, emessa dal giudice Rudolph Contreras, ha avuto un impatto meno immediato rispetto a quella della corte per il commercio Internazionale, poiché ha impedito all'amministrazione di Donald Trump di riscuotere dazi da due piccole imprese che avevano fatto causa, i produttori di giocattoli Learning Resources Inc e hand2mind.