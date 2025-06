Appello di Guterres sull'Iran, diamo una chance alla pace

"Ci sono momenti in cui le scelte che ci si presentano sono determinanti, questo è uno di quelli. L'espansione di questo conflitto potrebbe innescare un incendio che nessuno può controllare. Non dobbiamo permettere che accada. Agiamo responsabilmente e insieme per salvare la regione e il mondo dall'orlo del baratro". Lo ha detto il segretario generale Onu Antonio Guterres in Consiglio di Sicurezza sulla crisi tra Israele e Iran. "Alle parti in conflitto, le potenziali parti in conflitto, e al Consiglio in quanto rappresentante della comunità internazionale, rivolgo un messaggio semplice e chiaro: date una possibilità alla pace", citazione della canzone di John Lennon "Give Peace A Chance".