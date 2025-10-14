Appello Avs, basta tentennamenti, è ora alternativa di governo

"Ai leader dell'opposizione oggi mando questo messaggio: non possono più esserci tentennamenti. I tentennamenti li possiamo vedere in Ecce Bombo 'vengo, non vengo', noi oggi dobbiamo costruire rapidamente un percorso che individui modalità, metodo e contenuti per costruire il programma per l'alternativa a questa destra. Abbiamo il dovere di costruire un'unità sul programma, questo vale per Conte - faccio anche i nomi - e vale per tutti. E' giunto il momento che ci si incontri". Lo ha detto il leader di Avs Angelo Bonelli all'ANSA interpellato a margine di una conferenza alla Camera dopo il voto in Toscana.