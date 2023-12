Apertura Tokyo piatta (-0,03%), Borsa

La Borsa di Tokyo ha aperto la seduta in un contesto di scambi ridotti, con gran parte delle piazze azionarie asiatiche chiuse per le festività natalizie, in una situazione di poca volatilità. Il listino di riferimento Nikkei segna una lieve flessione dello 0,03%, attestandosi a quota 33.242,74. Sul fronte valutario, lo yen rimane stabile rispetto al dollaro, a un livello di 142,30, e sull'euro a 156,60, dai massimi degli ultimi quattro mesi.