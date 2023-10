Apertura in rialzo a Tokyo, +0,74% La Borsa di Tokyo apre in rialzo, seguendo l'andamento di Wall Street e in attesa della riunione della Federal Reserve. L'indice Nikkei sale dello 0,74% a 32.172,64 punti, mentre lo yen si indebolisce sul dollaro a 149,10 e sull'euro a 158,40.