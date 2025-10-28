Martedì 28 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano Melissa liveFrancesca BarraAffitti breviOrban MeloniIsraele GazaGuerra Ucraina
Acquista il giornale
Ultima oraAnziano su carrozzina elettrica investito e ucciso
28 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Anziano su carrozzina elettrica investito e ucciso

Anziano su carrozzina elettrica investito e ucciso

Incidente sulla provinciale nel Comasco, inutili i soccorsi

Incidente sulla provinciale nel Comasco, inutili i soccorsi

Incidente sulla provinciale nel Comasco, inutili i soccorsi

Un uomo di 81 anni che questa mattina attorno alle 9.30 viaggiava a bordo di una carrozzina elettrica lungo la provinciale 32 a Fenegrò (Como), è morto dopo essere stato investito da un'auto in circostanze ancora al vaglio delle forze dell'ordine. In posto ambulanza ed elisoccorso assieme a una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso.

Il decesso sarebbe avvenuto sul colpo lungo un tratto di strada rettilineo, sull'asse che collega l'abitato di Fenegrò con i Comuni di Limido Comasco e Lurago Marinone.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata