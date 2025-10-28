Anziano su carrozzina elettrica investito e ucciso

Un uomo di 81 anni che questa mattina attorno alle 9.30 viaggiava a bordo di una carrozzina elettrica lungo la provinciale 32 a Fenegrò (Como), è morto dopo essere stato investito da un'auto in circostanze ancora al vaglio delle forze dell'ordine. In posto ambulanza ed elisoccorso assieme a una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso.
Il decesso sarebbe avvenuto sul colpo lungo un tratto di strada rettilineo, sull'asse che collega l'abitato di Fenegrò con i Comuni di Limido Comasco e Lurago Marinone.