Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Ultima ora
Mattarella 4 ottobre Bonifici istantanei Crosseto operato Ai Mode Google Ucraina-Russia
Anziano si getta da sesto piano durante sfratto e muore
8 ott 2025
Anziano si getta da sesto piano durante sfratto e muore

Un uomo di 71 anni è morto questa mattina a Sesto San Giovanni (Milano) dopo essersi gettato dal sesto piano durante lo sfratto che stava subendo.

L'anziano, quando è arrivato l'ufficiale giudiziario, si è lanciato dal balcone.

Il gesto, improvviso, è avvenuto alle 9.15 mentre all'ingresso del palazzo in cui viveva, in via Puricelli Guerra, si trovavano il suo avvocato e l'ufficiale giudiziario giunto per notificargli lo sfratto.

Sul posto è arrivato il 118 che però non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano.

L'uomo ha lasciato un biglietto di addio in casa.

