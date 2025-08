Anziani e disabili picchiati e umiliati in Rsa, 7 arresti

I carabinieri di Noto e del Nas di Ragusa hanno eseguito un'ordinanza di arresto nei confronti di 7 persone (16 sono le misure in totale) accusate a vario titolo di maltrattamenti e violenze nei confronti dei pazienti disabili ed anziani ricoverati in due comunità alloggio nel comune di Pachino. Le indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, hanno documentato le violenze e le umiliazioni subite da 20 ospiti - disabili psichici e anziani - di due strutture socio-sanitarie. L'attività investigativa è nata dalle segnalazioni di alcuni cittadini che hanno raccontato che i disabili erano costretti a vivere in cattive condizioni e senza adeguata assistenza.