Anziana uccisa in una tabaccheria a Foggia

Una donna di circa 70 anni è stata uccisa pochi minuti fa con diverse coltellate in una tabaccheria a Foggia in via Marchese De Rosa. Sul posto per le indagini ci sono i carabinieri. Al momento non è escluso che possa trattarsi di una rapina finita male. A quanto si apprende la vittima è la titolare della tabaccheria. Gli investigatori hanno già acquisito una serie di elementi per individuare l'autore dell'omicidio. A supporto dell'attività investigativa ci potrebbero essere anche le immagini del sistema di videosorveglianza.