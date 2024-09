Anziana uccide il marito malato nella loro casa del Pratese

Una donna di 82 anni ha ucciso il marito con un coltello, poi avrebbe tentato di togliersi la vita con la stessa arma ma senza riuscirci. È quanto ricostruito dai carabinieri per una vicenda risalente a ieri sera, domenica 29 settembre, in un'abitazione di Mercatale di Vernio (Prato). L'uomo, stessa età della moglie, era malato di Alzheimer. La donna è ora ricoverata all'ospedale Santo Stefano, dove le è stata suturata una ferita al collo ed è sotto stretta osservazione dopo una visita psichiatrica. Sul fatto stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla procura, che ha aperto un fascicolo. Non sono ancora evidenti i motivi che hanno scatenato il gesto della donna, ma dalle prime ricostruzioni è considerato plausibile che la violenza improvvisa sia frutto dell'esasperazione della donna per le condizioni di grave malattia del marito e le questioni legate all'assistenza sanitaria del paziente in circostanze come queste.