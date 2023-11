Anziana morta cadendo da balcone, arrestata la domestica

La Squadra mobile della questura di Bergamo ha arrestato questa mattina una donna ucraina con l'accusa di aver ucciso, il 22 aprile del 2022, la donna di 77 anni che assisteva come badante, facendola cadere dal balcone della sua casa, al quarto piano di un palazzo di Colognola, alle porte di Bergamo. Inizialmente la morte dell'anziana era stata classificata come suicidio. Le indagini della polizia hanno portato oggi alla svolta. È così emerso che il giorno del delitto la vittima aveva scoperto che la sua domestica le aveva sottratto il bancomat e prelevato duemila euro: questo sarebbe, per gli investigatori, il movente del delitto.