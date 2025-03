Antonio Tajani su Starlink: valutazione di sicurezza prima di decidere

"Io non sono nè innamorato di Starlink nè nemico, non sono né amico nè nemico di Musk, dico: facciamo la valutazione di impatto sulla sicurezza e poi decidiamo senza amore o odio verso Musk. Io penso all'interesse nazionale e mi chiedo qual è il sistema migliore? Valutiamo senza amore né odio. Tra Soros e Musk io scelgo tra don Sturzo e de Gasperi". Così il vicperemier e ministro degli Esteri Antonio Tajani interviene sul contratto a Starlink parlando a LETexpo a Verona.