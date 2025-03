Antonio Tajani partecipa alla riunione dei ministri del G7 in Canada

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è atterrato in Canada, dove prenderà parte alla riunione dei ministri degli Esteri del G7, la prima sotto la presidenza canadese, in programma dal 12 al 14 marzo a Charlevoix, in Quebec. I ministri discuteranno del conflitto in Ucraina, anche alla luce dei recenti colloqui a Gedda. La riunione vedrà poi una discussione su come rafforzare il formato G7 in occasione dei 50 anni dalla sua istituzione, e prevede sessioni dedicate a Indopacifico, Americhe, Medio Oriente e Africa.

Nel corso della missione, Tajani avrà numerosi incontri bilaterali, tra cui quello con il segretario di Stato, Marco Rubio, l'omologo giapponese Takeshi Iwaya, la ministra canadese Mélanie Joly e i partner europei. Infine, il vicepremier concluderà il viaggio in Canada con un incontro a Quebec City con un gruppo di imprenditori italiani presenti nel Paese, dedicato allo sviluppo delle opportunità di crescita tra Italia e Canada.

Anche il Segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato in Canada dall'Arabia Saudita. Rubio è il primo alto funzionario dell'amministrazione Trump a mettere piede sul suolo canadese, nel mezzo delle tensioni tra i due Paesi nordamericani coinvolti in una guerra commerciale scatenata dai dazi imposti da Donald Trump. All'arrivo a Québec, un piccolo tappeto rosso è stato steso sulla pista dell'aeroporto prima della sua partenza per raggiungere Charlevoix, dove si terrà la ministeriale G7 che discuterà della proposta di tregua in Ucraina ma anche di Medio Oriente, Indopacifico e Africa.