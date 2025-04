Antonio Tajani incontra il mediatore omanita per i colloqui Usa-Iran a Roma

Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha incontrato il ministro degli Esteri omanita Badr Albusaidi, giunto a Roma nel ruolo di mediatore per la nuova tornata dei colloqui di alto livello tra Stati Uniti ed Iran. I primi colloqui Usa-Iran sul programma nucleare si sono tenuti a Mascate lo scorso 12 aprile presso la residenza del ministro Albusiadi. Su richiesta delle parti, la seconda sessione dei colloqui viene adesso ospitata in Italia.

Nell'incontro, Tajani ha salutato con favore l'azione di mediazione svolta dall'Oman: "C'è il totale sostegno dell'Italia alla mediazione dell'Oman fra Usa e Iran". Il ministro omanita ha espresso profondo apprezzamento per la disponibilità offerta dal governo italiano a facilitare il dialogo tra le parti in un ambiente sereno e produttivo. "Davanti alle numerose sfide politiche e securitarie in un contesto di forte volatilità regionale, l'Italia sia pronta ad accompagnare ogni ulteriore iniziativa in favore della pace e la stabilità internazionale", ha detto Tajani.

Da parte italiana, si è quindi espresso l'auspicio che tali colloqui possano imprimere una decisa accelerazione al negoziato tra l'amministrazione statunitense e il governo iraniano per l'individuazione di una soluzione diplomatica necessaria per la stabilità dell'intero Medio Oriente. Un tema che è al centro dell'azione diplomatica italiana, a partire dai costanti contatti del ministro Tajani con l'amministrazione statunitense, con l'omologo iraniano Araghchi e alle frequenti interlocuzioni con il direttore generale dell'Aiea Grossi.