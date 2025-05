Antonio Tajani: "Il Mes non è una priorità, focus sulla pace"

Il Mes "non è una priorità, ora la priorità è costruire la pace". L'ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla domanda se l'Italia intende ratificare il Mes, arrivando al convegno in corso a Roma intitolato "De Gasperi, Schuman e il futuro del progetto europeo". Ha aggiunto che "non siamo contrari per principio, ma abbiamo forti dubbi sulla carenza di controlli e sul fondo. Come Forza Italia, saremmo pronti a votare il Mes se ci fosse il controllo democratico".