Antonio Tajani critica la sentenza della Cassazione sul risarcimento ai migranti della nave Diciotti

"Non so cosa rispondere, credo che il dovere del governo è di difendere i confini nazionali, ma se tutti gli immigrati irregolari chiedessero un risarcimento così facciamo fallire le casse dello Stato. È una sentenza che non condivido, non ne condivido le basi giuridiche". Così il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a una domanda sulla decisione della Cassazione sul risarcimento chiesto al governo per i migranti trattenuti sulla nave Diciotti.