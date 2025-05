Antonio Patuelli al Festival dell'Economia: "Non è un risiko, è democrazia economica"

"Quello che sta avvenendo in Italia non è un risiko perchè il risiko è un gioco". Lo ha detto il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, nel corso del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento.

"Quello che sta accadendo - ha aggiunto - si chiama democrazia economica. E nella democrazia economica, con autorità di vigilanza e di garanzia di ogni genere, c'è una dinamica di mercato. Viva il mercato libero e regolato".

"Non entro in casi specifici e non parlo di soggetti bancari e finanziari. Così come non entro in operazioni italiane, non saranno le prime e nemmeno le ultime", ha detto. "In Europa - ha aggiunto - serve concorrenza, tutela della biodiversità delle banche, applicare le regole fondanti. Il processo di consolidamento delle banche in Italia è iniziato da tempo e in Europa è quello più avanzato. Ma bisogna ragionare in termini europei e bisogna vedere se si riesce a far crescere quelli che sono già protagonisti per scalare le classifiche con le banche americane. Le vicende aggregative nazionali sono di ordinaria amministrazione e non entriamo in alcun modo".