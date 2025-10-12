Domenica 12 Ottobre 2025

12 ott 2025
Antonio Costa rappresenterà l'Ue al summit in Egitto su Gaza

Lo dice portavoce. Finora invitata solo Kallas, che non ci sarà

Sarà il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, a rappresentare l'Unione europea domani alla cerimonia per la firma della tregua a Gaza prevista a Sharm el Sheikh. Lo riferisce un portavoce. Finora l'unica esponente dell'Ue invitata al vertice, secondo fonti europee, era l'Alto rappresentante Kaja Kallas, che però non potrà esserci.

"Questo piano offre una reale opportunità per costruire una pace giusta e duratura e l'Ue è pienamente impegnata a sostenere questi sforzi e a contribuire alla sua attuazione", ha sottolineato il portavoce di Costa. (ANSA-AFP).

