Antonio Costa: Importanza delle relazioni tra Europa e Stati Uniti

"I rapporti tra Europa e Stati Uniti sono molto importanti per lo sviluppo e la prosperità di tutto il mondo. Siamo molto impegnati ad avere relazioni fruttuose con gli Stati Uniti come partner, alleati e amici. Quindi siamo sempre disponibili a incontrare e parlare con il presidente Trump in qualsiasi momento, perché non a Roma?". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ai microfoni di Caffè Europa su Rai Radio1, mentre si trova nella Capitale per i funerali di Papa Francesco.