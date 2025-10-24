Antitrust, Sas (gruppo Msc) cederà 49% Moby a Onorato

Sas, società controllante di Gnv, cederà con rinuncia al corrispettivo la propria partecipazione del 49% in Moby a Onorato Armatori che la controlla e rinuncerà anche al pegno sul rimanente 51%. Per estinguere il finanziamento ottenuto da Sas, Moby affiderà ad un terzo l'organizzazione di una gara per vendere un pacchetto di asset. Ristori in arrivo per i biglietti acquistati prima del 16 luglio.

Così l'Autorità Antitrust che ha accolto e reso obbligatori gli impegni presentati da Sas controllata dal gruppo Msc Holding, Moby e Grandi Navi Veloci. L'istruttoria - spiega l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato- era stata avviata il 5 novembre 2024 per accertare l'esistenza di un possibile cartello in violazione dell'articolo 101 del TFUE a seguito del legame strutturale tra Moby e GNV. Tale legame era nato dopo l'acquisizione della partecipazione del 49% di SAS nel capitale di Moby e si era rafforzato con l'ingente finanziamento di SAS a Moby a dicembre 2023.

Secondo l'Autorità queste operazioni avrebbero potuto comportare un deterioramento delle dinamiche concorrenziali nelle rotte dove competono Moby e GNV (controllata da SAS). Gli impegni presentati da SAS e Moby e resi obbligatori dall'Autorità sciolgono i legami strutturali e finanziari che avevano motivato l'avvio del procedimento istruttorio. Tra gli impegni Moby affiderà ad un terzo l'organizzazione di una procedura competitiva e trasparente, aperta a tutti gli operatori interessati, per vendere un pacchetto di asset individuato sulla base di una perizia indipendente; il ricavato della vendita sarà utilizzato per estinguere il finanziamento ricevuto da SAS; per continuare a garantire l'operatività di Moby, alcuni asset saranno gravati da vincoli di charter back.

Inoltre, qualora il ricavato dalla vendita di questi asset non risultasse sufficiente ad estinguere il finanziamento SAS, l'eventuale credito residuo sarà ceduto a terzi indipendenti, a condizioni rispettose della sostenibilità economica e finanziaria di Moby.