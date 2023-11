Antitrust richiama le città di Roma, Milano e Napoli sui taxi

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato ai Comuni di Roma, Milano e Napoli una segnalazione riguardante le criticità riscontrate nell'erogazione del servizio taxi a danno degli utenti, in termini di qualità ed efficienza del servizio reso. Ha inoltre sollecitato i tre Comuni ad adeguare il numero delle licenze alla domanda. Dalle risposte dei Comuni alle richieste di informazioni inviate dall'Antitrust sarebbe emersa "una diffusa e strutturale inadeguatezza del numero delle licenze attive", che ha generato "un numero molto elevato di richieste inevase e di tempi eccessivamente lunghi di attesa", come si legge in una nota.