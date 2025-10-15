Mercoledì 15 Ottobre 2025

Antitrust avvia istruttoria su Philip Morris Italia

Possibile pratica commerciale scorretta su sigarette 'senza fumo

Possibile pratica commerciale scorretta su sigarette 'senza fumo

Possibile pratica commerciale scorretta su sigarette 'senza fumo

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Philip Morris Italia per possibile pratica commerciale scorretta nel promuovere prodotti utilizzando espressioni come "senza fumo", "un futuro senza fumo" e/o "prodotti senza fumo". Queste espressioni, sostiene l'autorità, potrebbero risultare poco chiare e omissive per i consumatori perché riferite a prodotti che, pur in assenza di combustione, non sono privi di possibili effetti nocivi per la salute, né sono meno nocivi di altri e possono creare dipendenze. Ieri i funzionari dell'Autorità, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi della società Philip Morris Italia e della società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna.

© Riproduzione riservata