Antitrust accetta impegni di Booking: più autonomia per le strutture alberghiere italiane

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accettato il pacchetto di impegni di Booking che limitavano l'autonomia delle strutture alberghiere sulle tariffe, fra cui quella di praticare sconti senza il consenso della struttura. L'Antitrust ha così chiuso l'isttuttoria per presunto abuso di posizione dominante. Come sottolinea una nota ci sarà "più autonomia e trasparenza per le strutture ricettive italiane nei rapporti con Booking" che assicurerà che nelle ricerche dei consumatori non verranno favorite le strutture ricettive aderenti ai programmi Partner Preferiti e Preferiti Plus Booking.