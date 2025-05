Anthony Albanese rivendica la vittoria alle elezioni generali in Australia

Il primo ministro australiano laburista Anthony Albanese ha rivendicato la vittoria alle elezioni generali, promettendo di guidare la nazione in un periodo difficile, di incertezza globale. "Grazie al popolo australiano per l'opportunità di continuare a servire la migliore nazione del mondo", ha detto il leader laburista a una folla esultante durante una festa elettorale a Sydney.

L'avversario Peter Dutton, conservatore, ha ammesso la sconfitta. "Non abbiamo fatto abbastanza bene in questa campagna, questo è evidente, - ha detto - e me ne assumo la piena responsabilità".

Al premier rieletto sono andate le congratulazioni del collega britannico Keir Starmer. I legami tra i due Paesi sono "più stretti che mai", ha scritto il leader laburista in un messaggio su X. "Continueremo a lavorare insieme per raggiungere i nostri obiettivi comuni per migliorare la vita dei lavoratori in entrambi i nostri Paesi", ha aggiunto.