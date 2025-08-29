ANSA/ Hit parade, Olly sempre in vetta

Il vincitore di Sanremo, Olly, si conferma anche questa settimana al primo posto della top ten Fimi-Gfk degli album più venduti con Tutta Vita, da ben 43 settimane in classifica, che il 26 settembre sarà ripubblicato con gli ultimi singoli usciti. Avvicendamenti sul resto del podio con Bad Bunny e Debì Tirar Màs Fotos e Santana Money Gang, l'album a quattro mani di Sfera Ebbasta e Shiva, che risalgono di tre posizioni e si piazzano rispettivamente sul secondo e sul terzo gradino.

Perde una posizione Geolier con Dio lo Sa - Atto II (da 64 settimane nelle chart, l'album più longevo nella top ten), mentre Alfa ne perde quattro con Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato versione Deluxe (e dopo settimane perde anche la vetta della classifica dei singoli). Passa dal quarto al sesto posto Lazza con Locura (con 49 settimane di permanenza). Scambio di posizioni tra Bresh, ora settimo con Mediterraneo, e Ultimo con Live Stadi 2024, ottavo.

Chiudono la top ten i Pinguini Tattici Nucleari con Hello World (che confermano il nono posto) e Luchè che rientra tra i primi dieci con Il mio lato peggiore.

Il primo posto dei singoli è di Kriminal, del rapper italo-marocchino Baby Gang e dei cantanti dominicani El Alfa e Omega.