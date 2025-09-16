Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Scongiurare nuovi casi Biagi
16 set 2025
Anp, 'Israele trasforma Gaza City in una fossa comune'

Ministero Esteri, 'fallimento della diplomazia è ingiustificato'

"L'invasione di Gaza City espone centinaia di migliaia di civili palestinesi al rischio di morte e sfollamento". Lo dichiara il ministero degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese denunciando "un tentativo di trasformare Gaza City in una fossa comune e in una terra inabitabile". In una nota postata su X, il ministero chiede "un intervento internazionale urgente ed eccezionale per proteggere i civili nella città di Gaza", definendo "il fallimento della diplomazia internazionale nel fermare la guerra sospetto e ingiustificato".

