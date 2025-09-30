Martedì 30 Settembre 2025

Valerio Baroncini
30 set 2025
30 set 2025
Anp, 'impegnati con gli Usa, riforme cruciali in 2 anni'

Programmi di studio standard, stop denaro a famiglie terroristi

In una dichiarazione ufficiale, la presidenza dell'Autorità nazionale palestinese, accogliendo "con favore gli sforzi sinceri e determinati del Presidente Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, si impegna ad attuare entro due anni lo sviluppo di programmi di studio in linea con gli standard Unesco (esclusione libri di testo che inneggiano alla distruzione di Israele, ndr) e l'abolizione di leggi in base alle quali vengono erogati pagamenti alle famiglie di prigionieri e martiri". "Affermiamo la disponibilità a collaborare con gli Stati Uniti e tutte le parti per raggiungere la pace", si legge nella dichiarazione.

GazaDonald Trump