Il ministero palestinese per gli Affari religiosi ha condannato fermamente l'incursione sulla Spianata delle Moschee (Monte del Tempio per gli ebrei) di questa mattina del ministro israeliano di estrema destra Itamar Ben-Gvir e di diversi membri della Knesset. In una dichiarazione, il ministero ha descritto la mossa come una palese provocazione ai sentimenti dei musulmani di tutto il mondo, non solo in Palestina.