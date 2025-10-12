Domenica 12 Ottobre 2025

Sostenere lavoro e imprese

Raffaele Marmo
Sostenere lavoro e imprese
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Flat tax rinnovi contrattualiBonus casa in manovraGuerra in UcrainaGaetano MaranzanoBallando con le stelle Crollo bitcoin
Acquista il giornale
Ultima oraAnp a Blair, pronti a collaborare per il futuro di Gaza
12 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Anp a Blair, pronti a collaborare per il futuro di Gaza

Anp a Blair, pronti a collaborare per il futuro di Gaza

Vice dell'Olp su X dopo incontro con l'ex premier inglese

Vice dell'Olp su X dopo incontro con l'ex premier inglese

Vice dell'Olp su X dopo incontro con l'ex premier inglese

L'Anp è pronta a collaborare con il presidente Usa Donald Trump e l'ex primo ministro britannico Tony Blair nel loro sforzo "di consolidare il cessate il fuoco a Gaza, l'invio di aiuti e l'avvio della ricostruzione": lo afferma su X Hussein al-Sheikh, vice capo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina, dopo aver incontrato l'ex premier inglese in Giordania. Il piano di Trump prevede la possibilità che l'Anp assuma il controllo di Gaza solo dopo aver completato le riforme. Prima Gaza dovrebbe essere amministrata da un comitato tecnico palestinese supervisionato da un organismo internazionale presieduto da Trump e Blair.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaDonald Trump