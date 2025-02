Anneliese Dodds si dimette: critiche ai tagli agli aiuti esteri nel Regno Unito

Anneliese Dodds, la ministra britannica responsabile dello Sviluppo internazionale, ha annunciato le sue dimissioni dopo la decisione del premier laburista Keir Starmer di aumentare le spese per la difesa del Regno Unito e tagliare i fondi per gli aiuti esteri e la cooperazione allo sviluppo. Dodds ha affermato in una lettera che i tagli "toglierebbero cibo e assistenza sanitaria" alle persone in gravi difficoltà "danneggiando profondamente la reputazione del Regno Unito".