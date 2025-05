Anna Maria Bernini: Università come spazi di libertà e cultura democratica

"Per quel che ci riguarda le Università sono sempre state e saranno spazi di libertà e cosmopolitismo luoghi dove si alimenta il confronto e lo spirito critico. In sostanza è dove si costruisce ed alimenta quella cultura democratica da sempre tratto distintivo dell'Occidente". Così il ministro dell'Università Anna Maria Bernini sulla vicenda Harvard all'Huffington post in una pausa dei lavori del Consiglio europeo sulla ricerca.

"Questo governo ha rafforzato l'autonomia delle università italiane, cambiando le regole sul reclutamento dei docenti, tutelato il diritto al dissenso, con l'unico discrimine della violenza, non vietando mai manifestazioni anche in momenti di tensione fortissima e ha incrementato i finanziamenti fino a 9,4 miliardi di euro, un livello mai raggiunto prima. Le università italiane sono aperte al mondo".