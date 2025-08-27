Anm, 'toghe non fanno opposizione ma applicano le leggi'

Mercoledì 27 Agosto 2025

"L'arma" del cinema

Alberto Mattioli
"L'arma" del cinema
'Nè ostacolano l'esercizio del potere esecutivo'

"Non c'è nessuna volontà da parte della magistratura associata di svolgere attività di opposizione politica, né di ostacolare l'esercizio delle prerogative e dei poteri che spettano al potere esecutivo". Così il presidente dell'Anm Cesare Parodi in una nota, commentando le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Meeting di Rimini.

"I magistrati applicano le leggi - aggiunge - tenendo necessariamente conto del quadro normativo generale, come prevedono le loro prerogative. Le recenti decisioni della Corte europea confermano la correttezza di tale approccio, doverosamente rispettoso dei ruoli".

