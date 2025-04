Anm risponde a Mantovano: "I giudici applicano le norme, non fanno politica"

"Ripetere che i magistrati vanno contro la volontà popolare rappresenta il consueto tentativo di delegittimare la magistratura italiana. Il nostro rispetto della volontà popolare è assoluto, i giudici fanno semplicemente i giudici: applicano e interpretano le norme, è questo il loro compito". Così la Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati. "I magistrati non fanno politica, affermarlo significa mentire agli italiani e provare a lucrare consenso indebolendo le istituzioni repubblicane", rileva l'Anm dopo che ieri, all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio nazionale forense, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, aveva detto che la magistratura "erode la sovranità popolare" e "decide le politiche".

In particolare, l'Anm sottolinea che "i giudici fanno semplicemente i giudici: applicano e interpretano le norme, è questo il loro compito. Un compito svolto in ossequio a quanto previsto dalla nostra Carta costituzionale. Nessuna invasione di campo, nessuno sviamento giudiziario. Troppo spesso la magistratura diventa un bersaglio davanti alle difficoltà legate al quadro normativo internazionale ed eurounitario, un quadro entro cui i magistrati operano ma che non hanno certo definito". "Il nostro dovere è applicare le norme approvate dal legislatore. Lo è oggi e lo sarà domani. I magistrati non fanno politica, affermarlo significa mentire agli italiani e provare a lucrare consenso indebolendo le istituzioni repubblicane", conclude l'Associazione nazionale magistrati.