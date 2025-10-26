Domenica 26 Ottobre 2025

La strage non è inevitabile

Piero Fachin
La strage non è inevitabile
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Furto LouvreRussia-UcrainaDelitto Piersanti MattarellaSinner ViennaMoto Gp MalesiaF1 Messico
Acquista il giornale
Ultima oraAnm, Berlusconi? vicenda di 30 anni non è da Paese civile
26 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Anm, Berlusconi? vicenda di 30 anni non è da Paese civile

Anm, Berlusconi? vicenda di 30 anni non è da Paese civile

Parodi, non ho elementi per dire che c'è stata una persecuzione

Parodi, non ho elementi per dire che c'è stata una persecuzione

Parodi, non ho elementi per dire che c'è stata una persecuzione

"Non ha funzionato la tempistica di questa vicenda. Qualunque vicenda che dura 30 anni è qualcosa che un Paese civile non dovrebbe conoscere. Se Marina Berlusconi si lamenta dei tempi non posso che essere d'accordo con lei". Lo ha detto il presidente dell'Anm Cesare Parodi, tornando sulla polemica sollevata da Marina Berlusconi, nel corso di Omnibus su La7. Quanto al fatto che ci possa essere stata una persecuzione giudiziaria nei confronti del fondatore di Fora Italia, "non ho il minimo dubbio -ha detto Parodi- se questo è avvenuto lo condanno. Ma io non so è avvenuto. Non posso dare un giudizio su questo. Certamente la giustizia non può essere strumentalizzata a fini politici".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SentenzaGiustizia