Ankara, nessuna alternativa al primo accordo sul grano

La Turchia non vede "alcuna alternativa" all'accordo originario sul grano che l'Ucraina ha stretto con la Russia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, respingendo un percorso alternativo che sarebbe stato preso in considerazione dagli Stati Uniti. "Sappiamo che si stanno cercando vie alternative (per le spedizioni di grano ndr), ma non vediamo alternative all'iniziativa originale perché comportano dei rischi", ha dichiarato Fidan ai giornalisti durante una visita a Kiev.