Anima Holding acquista Kairos, torna in mani italiane Anima Holding ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di Kairos Partners Sgr. Closing previsto nel 2° trimestre 2024. Entusiasmo di Melzi d'Eril per riportare in Italia un marchio storico come Kairos. Acceleratore per la crescita del gruppo.