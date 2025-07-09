Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Guerra UcrainaMaria Cristina GalloMeteo weekend
Acquista il giornale
Ultima ora'Angeli e Demoni', cadono quasi tutte le accuse
9 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. 'Angeli e Demoni', cadono quasi tutte le accuse

'Angeli e Demoni', cadono quasi tutte le accuse

Tre condanne con pena sospesa, poi assoluzioni e prescrizioni

Tre condanne con pena sospesa, poi assoluzioni e prescrizioni

Tre condanne con pena sospesa, poi assoluzioni e prescrizioni

Cadono quasi tutte le accuse nella sentenza del processo 'Angeli e Demoni', sul presunto sistema di affidi illeciti. Il caso Bibbiano si riduce, nella decisione dei giudici del tribunale collegiale di Reggio Emilia a tre condanne, con pena sospesa: due anni a Federica Anghinolfi (per due capi di imputazione), ex responsabile dei Servizi sociali della Val d'Enza, e un anno e otto mesi all'assistente sociale Francesco Monopoli, cinque mesi a Flaviana Murru, neuropsichiatra. Per il resto, i giudici hanno pronunciato assoluzioni per i 14 imputati con alcuni proscioglimenti per prescrizione. Erano oltre cento i capi di imputazione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SentenzaProcesso