Anfia, taglio di 4,6 miliardi di euro al Fondo automotive

Il governo ha tagliato 4,6 miliardi al Fondo automotive, destinato all'adozione di misure a sostegno della riconversione della filiera. Lo denuncia l'Anfia. "Il taglio previsto dal Disegno di Legge di Bilancio alle già scarse risorse stanziate nel 2020 è un'inaccettabile fulmine a ciel sereno che contraddice in modo clamoroso l'importante attività che il governo sta svolgendo in Europa a favore del settore per migliorare la regolamentazione, e annulla mesi di intenso lavoro del Tavolo Sviluppo Automotive, che hanno portato Anfia, parti sociali e Regioni a proporre al governo un piano d'azione per supportare la filiera".