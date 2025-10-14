Lunedì 13 Ottobre 2025

Ultima oraAndrea Sempio revoca il mandato all'avvocato Massimo Lovati
14 ott 2025
Andrea Sempio revoca il mandato all'avvocato Massimo Lovati

Dopo le su dichiarazioni in tv, nei prossimi giorni un sostituto

Andrea Sempio, il 37enne accusato dalla procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi in concorso con altre persone, ha revocato il mandato all'avvocato Massimo Lovati, per via delle sue dichiarazioni rese nelle scorse settimane in tv, in varie trasmissioni e talk show, tra cui 'Falsissimo' di Fabrizio Corona.

Dopo averci pensato per qualche giorno, Sempio lo ha deciso oggi. Resta invece a difenderlo Angela Taccia che verrà affiancata da un nuovo legale, il cui nome sarà comunicato ufficialmente nei prossimi giorni.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SentenzaGiustizia