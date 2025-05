Andrea Sempio evita l'interrogatorio sull'omicidio Poggi: eccezione procedurale sollevata

"Guerra dura senza paura": è quanto ha scritto in una storia su Instagram l'avvocatessa Angela Taccia che, assieme all'avvocato Massimo Lovati, difende Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di indagine sull'omicidio di Chiara Poggi che oggi ha deciso di non presentarsi in Procura a Pavia. "CPP we love you", ha aggiunto Taccia con l'emoticon di una tigre e un cuoricino blu, con probabile riferimento al codice di procedura penale al quale si sono appellati oggi per evitare l'interrogatorio del loro assistito.

Andrea Sempio non si è presentato all'interrogatorio di oggi a Pavia perchè i suoi avvocati hanno eccepito, notificando una memoria ai pm, la carenza nell'invito a comparire di un 'avvertimento' ritenuto fondamentale, ossia per una questione procedurale. Neanche gli avvocati si sono presentati in procura. Da quanto si è saputo, gli avvocati Angela Taccia e Massimo Lovati oggi, senza presentarsi in Procura a Pavia così come il loro assistito Andrea Sempio, hanno depositato una memoria con cui hanno eccepito, davanti agli stessi pm, la "carenza" nell'invito a comparire per l'interrogatorio, notificato nei giorni scorsi, "dell'avvertimento" previsto dall'articolo 375 comma 2 lettera D. Articolo che prevede che "il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento".